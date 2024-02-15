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Ракети РФ знищили електропідстанцію у Львові, пошкодили об'єкти інфраструктури в Запоріжжі й Дніпрі

Олена РощінаЧетвер, 15 лютого 2024, 15:07
Ракети РФ знищили електропідстанцію у Львові, пошкодили об'єкти інфраструктури в Запоріжжі й Дніпрі
Наслідки ракетного удару по Львову, фото з Телеграм Максима Козицького

Під час ранкової атаки Росії на Україну у Львівській області збили 8 із 14 ракет, однак у Львові знищено електропідстанцію та вибило вікна у трьох десятках будинків. Також були влучання в об'єкти інфраструктури в Запоріжжі й Дніпрі та у склади в Миргороді.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Запорізької ОВА Іван Федоров, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

Пряма мова Козицького: "Львів оговтується після складного ранку. Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 07:10, у зону відповідальності ПвК "Захід", яке захищає небо над вісьмома областями на заході України, увійшло 14 ворожих ракет. Із них 8 наші воїни протиповітряної оборони збили. На жаль, є удари. Зокрема і по нашій області".

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Деталі: Було влучання в електропідстанцію у Львові. Через це почалася пожежа на площі орієнтовно 150 квадратних метрів. Її гасили впродовж двох годин. Над цим працювали 29 вогнеборців, залучали 6 одиниць техніки.

Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів.

Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті станом на цю годину нема. 

ВІДЕО ДНЯ

Ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками Львова. Вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках на пʼяти вулицях. Пошкоджені автомобілі, які припаркували поруч.

Станом на 14:48 по допомогу до медиків звернулися троє людей із цих будинків.

У Дніпропетровській області вранці ППО збила над областю дві ракети: їх "приземлили" у Нікопольському та Новомосковському районах. Були й "прильоти" у Дніпровському районі. Пошкоджений об'єкт інфраструктури. Ніхто не постраждав. 

Також повідомлялося про влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. Згодом голова ОВА повідомив про руйнування житлових будинків і 6 поранених. Одна з поранених в тяжкому стані в лікарні, стан трьох постраждалих лікарі оцінюють як "середньої тяжкості", двоє людей від госпіталізації відмовилися, уточнив Іван Федоров.

Влучання зафіксовані в промзону міста Запоріжжя. Вибуховою хвилею пошкоджені також цивільні будинки. Відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури планується протягом кількох днів – будинки потребують заміни вікон та ремонту даху.

Крім того, вночі ворог атакував Полтавщину. Було влучання у складське приміщення у Миргородському районі й пожежа на площі 100 м². Минулося без жертв і постраждалих.

Передісторія:

УП: Новина доповнена після публікації.

Теми: ЛьвівЛьвівщинаракетний ударвійна
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