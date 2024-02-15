Ракети РФ знищили електропідстанцію у Львові, пошкодили об'єкти інфраструктури в Запоріжжі й Дніпрі

Під час ранкової атаки Росії на Україну у Львівській області збили 8 із 14 ракет, однак у Львові знищено електропідстанцію та вибило вікна у трьох десятках будинків. Також були влучання в об'єкти інфраструктури в Запоріжжі й Дніпрі та у склади в Миргороді.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Запорізької ОВА Іван Федоров, голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

Пряма мова Козицького: "Львів оговтується після складного ранку. Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 07:10, у зону відповідальності ПвК "Захід", яке захищає небо над вісьмома областями на заході України, увійшло 14 ворожих ракет. Із них 8 наші воїни протиповітряної оборони збили. На жаль, є удари. Зокрема і по нашій області".

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Деталі: Було влучання в електропідстанцію у Львові. Через це почалася пожежа на площі орієнтовно 150 квадратних метрів. Її гасили впродовж двох годин. Над цим працювали 29 вогнеборців, залучали 6 одиниць техніки.

Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів.

Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті станом на цю годину нема.

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Ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками Львова. Вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках на пʼяти вулицях. Пошкоджені автомобілі, які припаркували поруч.

Станом на 14:48 по допомогу до медиків звернулися троє людей із цих будинків.

У Дніпропетровській області вранці ППО збила над областю дві ракети: їх "приземлили" у Нікопольському та Новомосковському районах. Були й "прильоти" у Дніпровському районі. Пошкоджений об'єкт інфраструктури. Ніхто не постраждав.

Також повідомлялося про влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. Згодом голова ОВА повідомив про руйнування житлових будинків і 6 поранених. Одна з поранених в тяжкому стані в лікарні, стан трьох постраждалих лікарі оцінюють як "середньої тяжкості", двоє людей від госпіталізації відмовилися, уточнив Іван Федоров.

Влучання зафіксовані в промзону міста Запоріжжя. Вибуховою хвилею пошкоджені також цивільні будинки. Відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури планується протягом кількох днів – будинки потребують заміни вікон та ремонту даху.

Крім того, вночі ворог атакував Полтавщину. Було влучання у складське приміщення у Миргородському районі й пожежа на площі 100 м². Минулося без жертв і постраждалих.

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УП: Новина доповнена після публікації.