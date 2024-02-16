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Российские войска вторую ночь подряд атаковали Миргород, попали в землю

Елена РощинаПятница, 16 февраля 2024, 08:39
Российские войска вторую ночь подряд атаковали Миргород, попали в землю
Ракета Х-59, иллюстрация Рособороэкспорта

Российские военные в ночь на 16 февраля направили ракеты на Миргородский район Полтавской области, но попали в открытую территорию.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин 

Прямая речь: "Очередная ракетная атака по Миргородскому району. Ночью было попадание на открытой территории. К счастью, жертв и пострадавших нет". 

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Детали: Пронин отметил, что в течение суток на территории Полтавской области воздушная тревога звучала 6 раз и длилась почти 4 часа. 

В полночь Воздушные силы сообщили, что две ракеты летят в направлении Миргорода, а "Суспільне" со ссылкой на местных жителей сообщило о взрыве в Миргородском районе.

Это была вторая подряд атака по этому району за двое суток.

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Этому предшествовало: В ночь на 15 февраля армия РФ атаковала Украину ракетами, в частности было попадание в складское помещение в Миргородском районе, там произошел пожар на площади 100 м². Прошло без жертв и пострадавших.

Темы: Полтавская областьракетный ударвойна
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