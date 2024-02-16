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3-тя ОШБр: Росія застосувала фосфор в Авдіївці

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 лютого 2024, 09:30
3-тя ОШБр: Росія застосувала фосфор в Авдіївці
ФОТО: GETTY IMAGES

Російські військові застосували фосфор в Авдіївці, яку боронять українські захисники.

Джерело: пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону новин, третя штурмова в соцмережах

Пряма мова: "Ворог починає застосовувати фосфор. Збільшилося використання КАБів. КАБи – набагато гірше, ніж артилерія. Це авіабомби і по 250 кг, і по пів тонни. Це і 50, і більше авіабомб за добу. Їх дуже велика кількість на такий невеликий плацдарм, який утримується.

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І от зараз застосовується фосфор. За добу була вістка про це.

Це все продовжується. Накал тільки зростає".

Оновлено:  Третя штурмова у соцмережах додала, що окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Смог розповсюджується територією коксохімічного заводу. 

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Дослівно: "Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією (коксохімічного - ред.) заводу. 

Станом на зараз це — новий "дім" Третьої штурмової бригади. Нічого не нагадує? 

Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат".

Передісторія:

  • 15 лютого Третя окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки, а також повідомила, що на Авдіївському напрямку двом бригадам ворога завдано критичного ураження, проте українським захисниками доводиться "воювати на 360 градусів", а росіяни перекидають до Авдіївки нові сили.

Теми: АвдіївкавійнаЗбройні силизброя
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