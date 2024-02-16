3-тя ОШБр: Росія застосувала фосфор в Авдіївці
Російські військові застосували фосфор в Авдіївці, яку боронять українські захисники.
Джерело: пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону новин, третя штурмова в соцмережах
Пряма мова: "Ворог починає застосовувати фосфор. Збільшилося використання КАБів. КАБи – набагато гірше, ніж артилерія. Це авіабомби і по 250 кг, і по пів тонни. Це і 50, і більше авіабомб за добу. Їх дуже велика кількість на такий невеликий плацдарм, який утримується.
І от зараз застосовується фосфор. За добу була вістка про це.
Це все продовжується. Накал тільки зростає".
Оновлено: Третя штурмова у соцмережах додала, що окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Смог розповсюджується територією коксохімічного заводу.
Дослівно: "Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією (коксохімічного - ред.) заводу.
Станом на зараз це — новий "дім" Третьої штурмової бригади. Нічого не нагадує?
Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат".
Передісторія:
- 15 лютого Третя окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки, а також повідомила, що на Авдіївському напрямку двом бригадам ворога завдано критичного ураження, проте українським захисниками доводиться "воювати на 360 градусів", а росіяни перекидають до Авдіївки нові сили.