3-тя ОШБр: Росія застосувала фосфор в Авдіївці

Російські військові застосували фосфор в Авдіївці, яку боронять українські захисники.

Джерело: пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону новин, третя штурмова в соцмережах

Пряма мова: "Ворог починає застосовувати фосфор. Збільшилося використання КАБів. КАБи – набагато гірше, ніж артилерія. Це авіабомби і по 250 кг, і по пів тонни. Це і 50, і більше авіабомб за добу. Їх дуже велика кількість на такий невеликий плацдарм, який утримується.

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І от зараз застосовується фосфор. За добу була вістка про це.

Це все продовжується. Накал тільки зростає".

Оновлено: Третя штурмова у соцмережах додала, що окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Смог розповсюджується територією коксохімічного заводу.

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Дослівно: "Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією (коксохімічного - ред.) заводу.

Станом на зараз це — новий "дім" Третьої штурмової бригади. Нічого не нагадує?

Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат".

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