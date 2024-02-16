3-я ОШБр: Россия применила фосфор в Авдеевке

Российские военные применили фосфор в Авдеевке, которую обороняют украинские защитники.

Источник: пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородн в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Враг начинает применять фосфор. Увеличилось использование КАБов. КАБы - гораздо хуже, чем артиллерия. Это авиабомбы и по 250 кг, и по полтонны. Это и 50, и больше авиабомб за сутки. Их очень большое количество на такой небольшой плацдарм, который удерживается.

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И вот сейчас применяется фосфор. За сутки было известие об этом.

Это все продолжается. Накал только растет".

Обновлено: Третья штурмовая в соцсетях добавила, что оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Смог распространяется по территории коксохимического завода.

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Дословно: "Оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории (коксохимического - ред.) завода.

По состоянию на сейчас это - новый "дом" Третьей штурмовой бригады. Ничего не напоминает?

Но наши подразделения продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери".

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