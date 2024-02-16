3-я ОШБр: Россия применила фосфор в Авдеевке
Российские военные применили фосфор в Авдеевке, которую обороняют украинские защитники.
Источник: пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородн в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Враг начинает применять фосфор. Увеличилось использование КАБов. КАБы - гораздо хуже, чем артиллерия. Это авиабомбы и по 250 кг, и по полтонны. Это и 50, и больше авиабомб за сутки. Их очень большое количество на такой небольшой плацдарм, который удерживается.
И вот сейчас применяется фосфор. За сутки было известие об этом.
Это все продолжается. Накал только растет".
Обновлено: Третья штурмовая в соцсетях добавила, что оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Смог распространяется по территории коксохимического завода.
Дословно: "Оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории (коксохимического - ред.) завода.
По состоянию на сейчас это - новый "дом" Третьей штурмовой бригады. Ничего не напоминает?
Но наши подразделения продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери".
Предыстория:
- 15 февраля Третья отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки, а также сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако украинским защитниками приходится "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.