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На фронті за добу 70 зіткнень, ворог продовжує спроби захопити Авдіївку – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 16 лютого 2024, 19:17
На фронті за добу 70 зіткнень, ворог продовжує спроби захопити Авдіївку – Генштаб
Ілюстративне фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулось 70 бойових зіткнень, ворог завдав 8 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 84 обстрілів з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 16 лютого

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак поблизу населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак біля Богданівки, Іванівського, Андріївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 27 атак в районі Авдіївки та ще 2 атаки поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку.

ВІДЕО ДНЯ

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 7 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено. 

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ.

Дослівно: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях противника".

Теми: ГенштабАвдіївкабойові діївійна
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