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На фронте в сутки 70 столкновений, враг продолжает попытки захватить Авдеевку – Генштаб

Татьяна ОлейникПятница, 16 февраля 2024, 19:17
На фронте в сутки 70 столкновений, враг продолжает попытки захватить Авдеевку – Генштаб
Иллюстративное фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений, враг нанес 8 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 84 обстрела с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 16 февраля

Детали: В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

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На Лиманском направлении нашими воинами отражены 8 атак вблизи населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак возле Богдановки, Ивановского, Андреевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 27 атак в районе Авдеевки и еще 2 атаки вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации продолжает попытки захватить Авдеевку.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 7 раз пытались прорвать оборону наших войск.

В Новопавловском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в том числе Водяное, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 попытки штурма позиций наших войск.

Дословно: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу окупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 составу боеприпасов, 2 радиолокационных станциях противника".

Темы: ГенштабАвдеевкабоевые действиявойна
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