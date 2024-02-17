Зеленський: В Авдіївці співвідношення втрат один до семи
Субота, 17 лютого 2024, 11:55
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.
Джерело: Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Пряма мова Зеленського: "Я не можу сказати вам, яка у нас кількість потерпілих та жертв. Наприклад, в Авдіївці, я щойно порівняв цифри, – один до семи.
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За смерть одного українця – смерть семи росіян, таке співвідношення.
Я не порівнюю це, це трагедія, втратити навіть одну людину.
Але ви маєте розуміти, що відбувалося у цьому маленькому містечку".
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Деталі: Зеленський також повідомив, що росіяни втратили в Авдіївці "десятки тисяч людей" з жовтня 2023 року.
Нагадаємо: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.