Зеленський: В Авдіївці співвідношення втрат один до семи

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.

Джерело: Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки

Пряма мова Зеленського: "Я не можу сказати вам, яка у нас кількість потерпілих та жертв. Наприклад, в Авдіївці, я щойно порівняв цифри, – один до семи.

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За смерть одного українця – смерть семи росіян, таке співвідношення.

Я не порівнюю це, це трагедія, втратити навіть одну людину.

Але ви маєте розуміти, що відбувалося у цьому маленькому містечку".

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Деталі: Зеленський також повідомив, що росіяни втратили в Авдіївці "десятки тисяч людей" з жовтня 2023 року.

Нагадаємо: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.