Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: В Авдеевке соотношение потерь один к семи

Роман ПетренкоСуббота, 17 февраля 2024, 11:55
Зеленский: В Авдеевке соотношение потерь один к семи
фото: оп

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.

Источник: Зеленский на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Прямая речь Зеленского: "Я не могу сказать вам, какое у нас количество пострадавших и жертв. Например, в Авдеевке, я только что сравнил цифры, - один к семи.

Реклама:

За смерть одного украинца - смерть семи россиян, такое соотношение.

Я не сравниваю это, это трагедия, потерять даже одного человека.

Но вы должны понимать, что происходило в этом маленьком городке".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский также сообщил, что россияне потеряли в Авдеевке "десятки тысяч людей" с октября 2023 года.

Напомним: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Темы: АвдеевкаВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

G7 обещает удовлетворить "насущные потребности" Украины и никогда не признавать псевдовыборы

Премьер Словакии считает, что война РФ началась "с разгула украинских неонацистов"

Все новости...
Авдеевка
В ОСУВ "Таврия" назвали потери россиян: Авдеевка выполнила миссию стачивания резерва РФ
3-я ОШБр: Большая часть войск вышла из Авдеевки, массового попадания в плен нет
ССО показали, как воевали в Авдеевке
Последние новости
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
11:10
"Оскорбляла достоинство, ударила по голове": во Львове суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной
11:00
ИИ в украинских дронах: министр подписал меморандум
10:49
В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года
10:35
фотоВ Литве собрали более 8 млн евро на оборудование для украинских военных
10:22
В Британии обнаружили редкую глиняную голову бога Меркурия и неизвестное римское поселение
10:12
фотоСырский и Умеров посетили передовую
Все новости...
Реклама: