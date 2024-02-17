Зеленский: В Авдеевке соотношение потерь один к семи

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.

Источник: Зеленский на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Прямая речь Зеленского: "Я не могу сказать вам, какое у нас количество пострадавших и жертв. Например, в Авдеевке, я только что сравнил цифры, - один к семи.

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За смерть одного украинца - смерть семи россиян, такое соотношение.

Я не сравниваю это, это трагедия, потерять даже одного человека.

Но вы должны понимать, что происходило в этом маленьком городке".

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Детали: Зеленский также сообщил, что россияне потеряли в Авдеевке "десятки тысяч людей" с октября 2023 года.

Напомним: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.