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Тарнавський: На Авдіївському коксохімі триває пожежа, кілька бійців потрапили в полон

Тетяна ОлійникП'ятниця, 16 лютого 2024, 22:27
Тарнавський: На Авдіївському коксохімі триває пожежа, кілька бійців потрапили в полон
Пожежа на Авдіївському коксохімі 16 лютого вранці. Скриншот з відео 3-ьої ошбр

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривають важкі бої, на коксохімічному заводі палає пожежа через удари росіян.

Джерело: Тарнавський в Telegram

Пряма мова: "У межах міста Авдіївка тривають важкі бої. Противник продовжує завдавати артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів, практично стираючи місто з лиця землі.

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Ворог кидає на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагається протиснути нашу оборону. Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів, які переважають кількісно в особовому складі, артилерії та авіації".

Деталі: За даними Тарнавського, з початку доби в районі Авдіївки українські війська відбили більш ніж 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів.

Крім Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське та ін.

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Пряма мова: "Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони.

Підкреслюю, пріоритет - збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На привеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима".

Деталі: Евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється. Також через постійні обстріли триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

Тарнавський стверджує, що на цей момент нашим захисникам перекидаються потрібні резерви та боєприпаси. 

Пряма мова: "Для розуміння масштабів наступу противника та його "сточування". Левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку".

Що передувало: Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що станом на першу годину дня в Авдіївці, що на Донеччині, ворог не заблокував жоден український підрозділ. Триває операція з оборони міста.

Також Тарнавський повідомив, що українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці.

А президент Володимир Зеленський сказав, що в ситуації з намаганням російської армії захопити Авдіївку він вимагає від військового керівництва насамперед зберегти життя захисників України.

Теми: Авдіївка
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