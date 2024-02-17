Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Тарнавский заявил, что "некоторое количество" бойцов ВСУ попало в плен в Авдеевке

Роман ПетренкоСуббота, 17 февраля 2024, 14:26
Тарнавский заявил, что некоторое количество бойцов ВСУ попало в плен в Авдеевке
deepstatemap

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, что Украина обратится к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам из-за "некоторого количества" пленных в Авдеевке украинских воинов.

Источник: Тарнавский в Telegram

Прямая речь Тарнавского: "Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСУВ "Таврия" выполнила почти 400 огневых задач...

Реклама:

Выход личного состава из Авдеевки происходил согласно плану, разработанному с учетом разных сценариев и возможного изменения оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен".

Детали: Тарнавский отметил, что соответствующие украинские институты обратятся к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам, чтобы было обеспечено гуманное обращение россиян с военнопленными.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: Днем ранее Тарнавский заявлял, что в плен попали "несколько бойцов".

Темы: АвдеевкаВооруженные силыпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне не оккупировали Ласточкино, идут бои на окраине - ОСУВ "Таврия"

Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Все новости...
Авдеевка
ГУР сообщило, что обеспечивало коридор для отхода бойцов из Авдеевки
Умеров поделился усвоенными уроками из Авдеевки
Третья штурмовая показала кадры, как спасают тяжелораненых в Авдеевке воинов
Последние новости
14:38
Джонсон объяснил, почему не стоит бояться возвращения Трампа
14:26
Украина проводит консультации с регуляторами по открытию воздушного пространства
14:08
Россияне не оккупировали Ласточкино, идут бои на окраине - ОСУВ "Таврия"
13:41
ЗАЭС уже пятые сутки функционирует с одной линией питания
13:29
Загрязнение воздуха ежегодно влечет за собой более 100 тысяч смертей в Европе – исследование
13:24
фотоРоссияне сбросили взрывчатку на авто в Никополе, погиб мужчина
13:18
Шмыгаль о замороженных активах РФ: План минимум на 2024 год - перейти к использованию доходов
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
Все новости...
Реклама: