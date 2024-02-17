Тарнавский заявил, что "некоторое количество" бойцов ВСУ попало в плен в Авдеевке
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, что Украина обратится к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам из-за "некоторого количества" пленных в Авдеевке украинских воинов.
Источник: Тарнавский в Telegram
Прямая речь Тарнавского: "Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСУВ "Таврия" выполнила почти 400 огневых задач...
Выход личного состава из Авдеевки происходил согласно плану, разработанному с учетом разных сценариев и возможного изменения оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен".
Детали: Тарнавский отметил, что соответствующие украинские институты обратятся к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам, чтобы было обеспечено гуманное обращение россиян с военнопленными.
Предыстория: Днем ранее Тарнавский заявлял, что в плен попали "несколько бойцов".