ЗСУ були змушені вийти з Авдіївки через брак боєприпасів і бездіяльність Конгресу США – Байден
Президент США Джо Байден вважає, що вранці 17 лютого українські військові були змушені вийти з Авдіївки через нестачу боєприпасів та скорочення їхніх запасів. Він наголосив, що це трапилося внаслідок бездіяльності Конгресу і призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців.
Джерело: Білий дім
Деталі: Байден у суботу зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, "щоб підкреслити зобов’язання Сполучених Штатів продовжувати підтримувати Україну перед дворіччям жорстокого вторгнення Росії".
У телефонній розмові він також наголосив на необхідності для Конгресу терміново ухвалити законопроект про додаткове фінансування національної безпеки для забезпечення українських сил.
Президент Байден підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді США та серед американського народу суверенітету та територіальної цілісності України.
Він також закликав накласти витрати на уряд Росії, щоб притягнути його до відповідальності за свої дії.
Передісторія:
- В ніч на суботу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
- 17 лютого президент Володимир Зеленський також повідомив, що під час перебування на Мюнхенській конференції з питань безпеки провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.
- За словами Зеленського, вони обговорили поточну ситуацію на полі бою: "Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США".