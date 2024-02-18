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ЗСУ були змушені вийти з Авдіївки через брак боєприпасів і бездіяльність Конгресу США – Байден

Олена ІвашківНеділя, 18 лютого 2024, 02:04
ЗСУ були змушені вийти з Авдіївки через брак боєприпасів і бездіяльність Конгресу США – Байден
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден вважає, що вранці 17 лютого українські військові були змушені вийти з Авдіївки через нестачу боєприпасів та скорочення їхніх запасів. Він наголосив, що це трапилося внаслідок бездіяльності Конгресу і призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців. 

Джерело: Білий дім

Деталі: Байден у суботу зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, "щоб підкреслити зобов’язання Сполучених Штатів продовжувати підтримувати Україну перед дворіччям жорстокого вторгнення Росії". 

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У телефонній розмові він також наголосив на необхідності для Конгресу терміново ухвалити законопроект про додаткове фінансування національної безпеки для забезпечення українських сил. 

Президент Байден підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді США та серед американського народу суверенітету та територіальної цілісності України.

Він також закликав накласти витрати на уряд Росії, щоб притягнути його до відповідальності за свої дії.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • В ніч на суботу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
  • 17 лютого президент Володимир Зеленський також повідомив, що під час перебування на Мюнхенській конференції з питань безпеки провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.
  • За словами Зеленського, вони обговорили поточну ситуацію на полі бою: "Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США".

Теми: СШАБайденЗеленськийдопомога Україні
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