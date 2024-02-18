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ВСУ были вынуждены выйти из Авдеевки из-за нехватки боеприпасов и бездействия Конгресса США – Байден

Алена ИвашкивВоскресенье, 18 февраля 2024, 02:04
ВСУ были вынуждены выйти из Авдеевки из-за нехватки боеприпасов и бездействия Конгресса США – Байден
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден считает, что утром 17 февраля украинские военные были вынуждены выйти из Авдеевки из-за недостатка боеприпасов и сокращения их запасов. Он отметил, что это случилось в результате бездействия Конгресса и привело к первым заметным успехам России за несколько месяцев. 

Источник: Белый дом

Детали: Байден в субботу позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, "чтобы подчеркнуть обязательства Соединенных Штатов продолжать поддерживать Украину перед двухлетием жестокого вторжения России". 

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В телефонном разговоре он также отметил необходимость для Конгресса срочно принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для обеспечения украинских сил. 

Президент Байден подтвердил сильную двухпартийную поддержку в правительстве США и среди американского народа суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также призвал наложить расходы на правительство России, чтобы привлечь его к ответственности за свои действия.

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Предыстория: 

  • В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
  • 17 февраля президент Владимир Зеленский также сообщил, что во время пребывания на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
  • По словам Зеленского, они обсудили текущую ситуацию на поле боя: "Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США".

Темы: СШАБайденЗеленскийпомощь Украине
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