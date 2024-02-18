ВСУ были вынуждены выйти из Авдеевки из-за нехватки боеприпасов и бездействия Конгресса США – Байден

Президент США Джо Байден считает, что утром 17 февраля украинские военные были вынуждены выйти из Авдеевки из-за недостатка боеприпасов и сокращения их запасов. Он отметил, что это случилось в результате бездействия Конгресса и привело к первым заметным успехам России за несколько месяцев.

Источник: Белый дом

Детали: Байден в субботу позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, "чтобы подчеркнуть обязательства Соединенных Штатов продолжать поддерживать Украину перед двухлетием жестокого вторжения России".

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В телефонном разговоре он также отметил необходимость для Конгресса срочно принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для обеспечения украинских сил.

Президент Байден подтвердил сильную двухпартийную поддержку в правительстве США и среди американского народа суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также призвал наложить расходы на правительство России, чтобы привлечь его к ответственности за свои действия.

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