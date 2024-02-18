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На акціях пам'яті Навального у Росії затримали понад 284 особи

Олена ІвашківНеділя, 18 лютого 2024, 03:04
На акціях пам'яті Навального у Росії затримали понад 284 особи
Акція пам'яті Олексія Навального у Вашингтоні, фото: Getty Images

На акціях пам'яті російського опозиціонера Олексія Навального у 31 місті Росії затримали понад 284 особи.

Джерело: "Медуза

Деталі: Загалом станом на вечір суботи у Петербурзі затримано 143 особи, у Москві - 49.

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Поліція Москви проводить затримання людей, які прийшли покласти квіти до пам'ятника "Стіна скорботи" на згадку про Олексія Навального.

Люди прийшли із плакатами "Вбивця", а також скандували "Ганьба!", коли почалися затримання.

Поліція затримала 15 людей приблизно за десять хвилин, після чого на площі залишилися співробітники МВС та журналісти.

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Біля Соловецького каменю у Москві затримали ще двох людей.

Крім того, поліцейські затримали кількох людей на акції в Петербурзі після панахиди за Навальним, що пройшла біля Соловецького каменю. Поліція витіснила учасників акції з площі, щонайменше семеро людей затримали.

У Петербурзі також затримано священика Апостольської православної церкви Григорія Міхнова-Вайтенка, який збирався провести панахиду за Навальним. Священика затримали на виході з дому. Панахиду провів інший священик.

Також затримання пройшли на акціях пам'яті Навального у Новосибірську, Самарі, Томську, Єкатеринбурзі, Челябінську та Улан-Уде.

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Теми: НавальнийРосія
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