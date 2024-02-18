На акциях памяти Навального в России задержали более 284 человек
На акциях памяти российского оппозиционера Алексея Навального в 31 городе России задержали более 284 человек.
Источник: "Медуза"
Детали: Всего по состоянию на вечер субботы в Петербурге задержаны 143 человека, в Москве - 49.
Полиция Москвы проводит задержания людей, которые пришли возложить цветы к памятнику "Стена скорби" в память об Алексее Навальном.
Люди пришли с плакатами "Убийца", а также скандировали "Позор!", когда начались задержания.
Полиция задержала 15 человек примерно за десять минут, после чего на площади остались сотрудники МВД и журналисты.
Возле Соловецкого камня в Москве задержали еще двух человек.
Кроме того, полицейские задержали нескольких человек на акции в Петербурге после панихиды по Навальному, прошедшей у Соловецкого камня. Полиция вытеснила участников акции с площади, по меньшей мере семь человек задержали.
В Петербурге также задержан священник Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко, который собирался провести панихиду по Навальному. Священника задержали на выходе из дома. Панихиду провел другой священник.
Также задержания прошли на акциях памяти Навального в Новосибирске, Самаре, Томске, Екатеринбурге, Челябинске и Улан-Удэ.
Предыстория:
- 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
- Президент Владимир Зеленский в ответ на новость о смерти в колонии РФ оппозиционера Алексея Навального заявил, что его убил российский диктатор Владимир Путин.
- Семье Навального не выдают его тело, причина смерти до сих пор непонятна.