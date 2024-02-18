На акциях памяти Навального в России задержали более 284 человек

На акциях памяти российского оппозиционера Алексея Навального в 31 городе России задержали более 284 человек.

Источник: "Медуза"

Детали: Всего по состоянию на вечер субботы в Петербурге задержаны 143 человека, в Москве - 49.

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Полиция Москвы проводит задержания людей, которые пришли возложить цветы к памятнику "Стена скорби" в память об Алексее Навальном.

Люди пришли с плакатами "Убийца", а также скандировали "Позор!", когда начались задержания.

Полиция задержала 15 человек примерно за десять минут, после чего на площади остались сотрудники МВД и журналисты.

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Возле Соловецкого камня в Москве задержали еще двух человек.

Кроме того, полицейские задержали нескольких человек на акции в Петербурге после панихиды по Навальному, прошедшей у Соловецкого камня. Полиция вытеснила участников акции с площади, по меньшей мере семь человек задержали.

В Петербурге также задержан священник Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко, который собирался провести панихиду по Навальному. Священника задержали на выходе из дома. Панихиду провел другой священник.

Также задержания прошли на акциях памяти Навального в Новосибирске, Самаре, Томске, Екатеринбурге, Челябинске и Улан-Удэ.

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