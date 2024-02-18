Російський пілот спрямував підбитий літак на село на Луганщині – ОВА

На Луганщині російський пілот спрямував підбитий літак на села в Антрацитівській громаді, повідомили в ОВА.

Джерело: очільник Луганської ОВА Артем Лисогор

Деталі: За даними влади, спершу цей літак 17 лютого скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців.

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Пряма мова Лисогора: "А коли підсмажили вже його - думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком.

Тому спрямував літак не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині.

Жителі села Дякове побачили, як цей російський винищувач вбиває цивільних.

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Повідомляють, що впав на вулицю, де "мешкає Любов Миколаївна".

Нагадаємо: Уранці 17 лютого на Східному напрямку підрозділами Повітряних сил було знищено одразу три ворожі літаки: два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Повітряні сили повідомили про збиття ще одного літака вранці 18 лютого, а також 12 "Шахедів".