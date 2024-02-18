Российский пилот направил подбитый самолет на село на Луганщине - ОВА
На Луганщине российский пилот направил подбитый самолет на села в Антрацитовской громаде, сообщили в ОГА.
Источник: глава Луганской ОГА Артем Лысогор
Детали: По данным властей, сначала этот самолет 17 февраля сбросил несколько управляемых авиационных бомб на позиции украинских защитников.
Прямая речь Лысогора: "А когда поджарили уже его - думал исключительно о себе, управляя поврежденным самолетом.
Поэтому направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной Луганщине.
Жители села Дьяково увидели, как этот российский истребитель убивает гражданских.
Сообщают, что упал на улицу, где "живет Любовь Николаевна".
Напомним: Утром 17 февраля на Восточном направлении подразделениями Воздушных сил было уничтожено сразу три вражеских самолета: два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.
Воздушные силы сообщили о сбитии еще одного самолета утром 18 февраля, а также 12 "Шахедов".