Командувач Повітряних сил показав, у якому районі було збито Су-34 ворога
Понеділок, 19 лютого 2024, 14:03
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав місцезнаходження персонального радіобуя пілота, знищеного Силами оборони 19 лютого російського винищувача-бомбардувальника Су-34.
Джерело: Олещук у Telegram
Пряма мова: "Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує "лицом в воду" в Азовському морі. А система Cospas-Sarsat знову підказує, де шукати екіпаж Су-34-го.
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Деталі: Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив кадри пошукової операції окупантів.
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Передісторія:
- Вранці понеділка 19 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили ще два російські літаки: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35.
- Уранці 17 лютого на Східному напрямку підрозділами Повітряних сил було знищено одразу три ворожі літаки: два Су-34 та один Су-35.
- Пропаганда РФ визнала втрату лише одного борта. Водночас командувач ПС Микола Олещук навів докази на спростування брехні ворога.