Командувач Повітряних сил показав, у якому районі було збито Су-34 ворога

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав місцезнаходження персонального радіобуя пілота, знищеного Силами оборони 19 лютого російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує "лицом в воду" в Азовському морі. А система Cospas-Sarsat знову підказує, де шукати екіпаж Су-34-го.

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