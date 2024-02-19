Командующий Воздушных сил показал, в каком районе был сбит Су-34 врага
Понедельник, 19 февраля 2024, 14:03
Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук показал местонахождение персонального радиобуя пилота, уничтоженного Силами обороны 19 февраля российского истребителя-бомбардировщика Су-34.
Источник: Олещук в Telegram
Прямая речь: "Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует "лицом в воду" в Азовском море. А система Cospas-Sarsat снова подсказывает, где искать экипаж Су-34-го.
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Детали: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал кадры поисковой операции оккупантов.
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Предыстория:
- Утром понедельника 19 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили еще два российских самолета: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35.
- Утром 17 февраля на Восточном направлении подразделениями Воздушных сил было уничтожено сразу три вражеских самолета: два Су-34 и один Су-35.
- Пропаганда РФ признала потерю только одного борта. В то же время командующий ВС Николай Олещук привел доказательства в опровержение лжи врага.