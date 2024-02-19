Командующий Воздушных сил показал, в каком районе был сбит Су-34 врага

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук показал местонахождение персонального радиобуя пилота, уничтоженного Силами обороны 19 февраля российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует "лицом в воду" в Азовском море. А система Cospas-Sarsat снова подсказывает, где искать экипаж Су-34-го.

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