Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командующий Воздушных сил показал, в каком районе был сбит Су-34 врага

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 февраля 2024, 14:03
Командующий Воздушных сил показал, в каком районе был сбит Су-34 врага
Николай Олещук. фото Воздушных сил

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук показал местонахождение персонального радиобуя пилота, уничтоженного Силами обороны 19 февраля российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует "лицом в воду" в Азовском море. А система Cospas-Sarsat снова подсказывает, где искать экипаж Су-34-го.

Реклама:

Работаем дальше!".

 

Детали: Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал кадры поисковой операции оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Утром понедельника 19 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили еще два российских самолета: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35.
  • Утром 17 февраля на Восточном направлении подразделениями Воздушных сил было уничтожено сразу три вражеских самолета: два Су-34 и один Су-35.
  • Пропаганда РФ признала потерю только одного борта. В то же время командующий ВС Николай Олещук привел доказательства в опровержение лжи врага.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы уничтожили еще два российских самолета
Воздушные силы ночью уничтожили все "Шахеды", которые запустили россияне
Силы ПВО сбили еще один самолет, ракету и 12 "Шахедов"
Последние новости
13:18
Шмыгаль о замороженных активах РФ: План минимум на 2024 год - перейти к использованию доходов
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
Все новости...
Реклама: