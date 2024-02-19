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Тарнавський: Після відходу з Авдіївки українські воїни закріпилися на нових рубежах

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 лютого 2024, 14:32
Тарнавський: Після відходу з Авдіївки українські воїни закріпилися на нових рубежах
ілюстративне фото - 1 окрема танкова Сіверська бригада

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевняє, що українські військові закріпилися на нових рубежах оборони на Авдіїівському напрямку Донеччини.

Джерело: Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" за минулу добу ворог завдав 26 авіаударів, вчинив 33 штурмові дії та 803 артобстріли.

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На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського. Тут українські військові закріпилися на нових рубежах оборони та успішно відбивають спроби російських окупантів розвинути наступ".

Деталі: За даними Тарнавського, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Запорізькому напрямку ворог 10 разів намагався атакувати позиції Сил оборони в районі села Роботино. Тут росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботино знищується, запевнив командувач.

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Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби склали: 624 російські окупанти, 4 танки, 21 бойові бронемашини, 4 артсистеми, 7 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки - це установка розмінування УР-77, яку називають "Змій Горинич". Також Сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога; нейтралізували або знищили 239 БпЛА різних типів.

Теми: Авдіївкавійна
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