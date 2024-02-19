Тарнавский: После отхода из Авдеевки украинские воины закрепились на новых рубежах

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский уверяет, что украинские военные закрепились на новых рубежах обороны на Авдеевском направлении Донецкой области.

Источник: Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки враг нанес 26 авиаударов, совершил 33 штурмовые действия и 803 артобстрела.

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На Авдеевском направлении наши защитники отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского. Здесь украинские военные закрепились на новых рубежах обороны и успешно отражают попытки российских оккупантов развить наступление".

Детали: По данным Тарнавского, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Запорожском направлении враг 10 раз пытался атаковать позиции Сил обороны в районе села Роботино. Здесь россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники. Эти попытки наступательных действий прекращаются, враг в окрестностях Роботино уничтожается, заверил командующий.

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Общие потери врага в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки составили: 624 российских оккупанта, 4 танка, 21 боевая бронемашина, 4 артсистемы, 7 автомобилей, 1 единица спецтехники - это установка разминирования УР-77, которую называют "Змей Горыныч". Также Силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов врага; нейтрализовали или уничтожили 239 БпЛА различных типов.