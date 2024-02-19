Штурмовий батальйон 47-ї ОМБр вийшов з Авдіївського коксохіму без втрат
47-ма окрема механізована бригада повідомила, що бійці іхнього 25-го окремого штурмового батальйону останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу і не понесли втрат.
Джерело: 47-ма окрема механізована бригада
Пряма мова: "Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. Без втрат!
Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку".
Деталі: Як зазначає 47-ма бригада, з кінця жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство.
Пряма мова: "Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися.
Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах.
Кожен наш боєць увесь період часу чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок. Честь! Інші підрозділи 47 ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках".
Передісторія:
- В ніч на суботу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Росії втрати в Авдіївці більші у сім разів, ніж в України.