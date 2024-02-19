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Штурмовий батальйон 47-ї ОМБр вийшов з Авдіївського коксохіму без втрат

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 19 лютого 2024, 15:01
Штурмовий батальйон 47-ї ОМБр вийшов з Авдіївського коксохіму без втрат
емблема 47-ї бригада, фото з відкритих джерел

47-ма окрема механізована бригада повідомила, що бійці іхнього 25-го окремого штурмового батальйону останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу і не понесли втрат.

Джерело: 47-ма окрема механізована бригада 

Пряма мова: "Бійці 25 окремого штурмового батальйону 47 бригади після чотирьох місяців оборони останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу. Без втрат!

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Командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку".

Деталі: Як зазначає 47-ма бригада, з кінця жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство. 

Пряма мова: "Мʼясними штурмами вони лізли до паркану, але там і зупинялися.

ВІДЕО ДНЯ

Наші екіпажі Бредлі, оператори FPV-дронів, піхота перемелювали ворогів у безпрецедентних масштабах.

Кожен наш боєць увесь період часу чесно, гідно та мужньо виконував свій обовʼязок. Честь! Інші підрозділи 47 ОМБр продовжують тримати оборону на визначених напрямках".

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Теми: Авдіївкавійнавтрати у війніЗбройні сили
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