Штурмовой батальон 47-й ОМБр вышел из Авдеевского коксохима без потерь
47-я отдельная механизированная бригада сообщила, что бойцы их 25-го отдельного штурмового батальона последними вышли из Авдеевского коксохимического завода и не понесли потерь.
Источник: 47-я отдельная механизированная бригада
Прямая речь: "Бойцы 25 отдельного штурмового батальона 47 бригады после четырех месяцев обороны последними вышли из Авдеевского коксохимического завода. Без потерь!
Командование бригады сделало все возможное, чтобы уберечь наших воинов, обеспечив мощную огневую поддержку".
Детали: Как отмечает 47-я бригада, с конца октября 2023 года оккупанты не оставляли попыток захватить предприятие.
Прямая речь: "Мясными штурмами они лезли к забору, но там и останавливались.
Наши экипажи Брэдли, операторы FPV-дронов, пехота перемалывали врагов в беспрецедентных масштабах.
Каждый наш боец весь период времени честно, достойно и мужественно выполнял свой долг. Честь! Другие подразделения 47 ОМБр продолжают держать оборону на определенных направлениях".
Предыстория:
- В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.