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Штурмовой батальон 47-й ОМБр вышел из Авдеевского коксохима без потерь

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 19 февраля 2024, 15:01
Штурмовой батальон 47-й ОМБр вышел из Авдеевского коксохима без потерь
эмблема 47-й бригада, фото из открытых источников

47-я отдельная механизированная бригада сообщила, что бойцы их 25-го отдельного штурмового батальона последними вышли из Авдеевского коксохимического завода и не понесли потерь.

Источник: 47-я отдельная механизированная бригада 

Прямая речь: "Бойцы 25 отдельного штурмового батальона 47 бригады после четырех месяцев обороны последними вышли из Авдеевского коксохимического завода. Без потерь!

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Командование бригады сделало все возможное, чтобы уберечь наших воинов, обеспечив мощную огневую поддержку".

Детали: Как отмечает 47-я бригада, с конца октября 2023 года оккупанты не оставляли попыток захватить предприятие. 

Прямая речь: "Мясными штурмами они лезли к забору, но там и останавливались.

ВИДЕО ДНЯ

Наши экипажи Брэдли, операторы FPV-дронов, пехота перемалывали врагов в беспрецедентных масштабах.

Каждый наш боец весь период времени честно, достойно и мужественно выполнял свой долг. Честь! Другие подразделения 47 ОМБр продолжают держать оборону на определенных направлениях".

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Темы: Авдеевкавойнапотери в войнеВооруженные силы
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