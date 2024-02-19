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США розглядають "додаткові санкції" проти РФ через смерть Навального

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 19 лютого 2024, 18:38
США розглядають додаткові санкції проти РФ через смерть Навального
Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація обговорює можливість накладення додаткових санкцій на Росію через смерть російського опозиціонера Олексія Навального минулого тижня.

Джерело: Байден під час зустрічі з журналістами преспулу у Вашингтоні 19 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання про подальші дії у зв’язку зі смертю Навального американський президент сказав: "Ми вже запровадили санкції, але ми розглядаємо додаткові санкції, так".

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Він також скористався нагодою розкритикувати Республіканську партію, яка "робить велику помилку" через відмову діяти – зокрема шляхом схвалення додаткового фінансування для України в Палаті представників.

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ. У європейських країнах відповідальність за це поклали на російську владу та особисто Путіна.

Минулого тижня президент США заявляв, що після повідомлень про смерть Алексєя Навального Сполучені Штати розглядають кілька варіантів реагування.

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19 лютого Юлія Навальна виклала відео, де пообіцяла "продовжити справу" чоловіка.

Теми: СШАсанкціїБайден
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