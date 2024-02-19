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США рассматривают "дополнительные санкции" против РФ из-за смерти Навального

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 19 февраля 2024, 18:38
США рассматривают дополнительные санкции против РФ из-за смерти Навального
Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация обсуждает возможность наложения дополнительных санкций на Россию из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального на прошлой неделе.

Источник: Байден во время встречи с журналистами пресс-пула в Вашингтоне 19 февраля, сообщает "Европейская правда".

Детали: На вопрос о дальнейших действиях в связи со смертью Навального американский президент сказал: "Мы уже ввели санкции, но мы рассматриваем дополнительные санкции, да".

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Он также воспользовался случаем раскритиковать Республиканскую партию, которая "делает большую ошибку" из-за отказа действовать – в частности путем одобрения дополнительного финансирования для Украины в Палате представителей.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. В европейских странах ответственность за это возложили на российские власти и лично Путина.

На прошлой неделе президент США заявлял, что после сообщений о смерти Алексея Навального Соединенные Штаты рассматривают несколько вариантов реагирования.

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19 февраля Юлия Навальная выложила видео, где пообещала "продолжить дело" мужа.

Темы: СШАсанкцииБайден
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