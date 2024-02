Трамп пов'язав смерть Навального з проблемами у США

Колишній президент США та ймовірний кандидат на цю посаду від Республіканської партії Дональд Трамп прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального через чотири дні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У дописі у своїй соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що "раптова смерть Алексєя Навального змусила мене все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в нашій країні". Він вважає, що йдеться про "повільне, неухильне прогресування, в якому шахрайські, радикальні ліві політики, прокурори і судді ведуть нас по шляху до знищення".

"Відкриті кордони, сфальсифіковані вибори і грубо несправедливі рішення в судах руйнують Америку. МИ – НАЦІЯ В ЗАНЕПАДІ, НАЦІЯ-НЕВДАХА! MAGA2024", – додав Трамп.

У своєму дописі він жодним чином не згадав ані про те, хто такий Навальний, ані про обставини його смерті та можливу причетність до них російського режиму. На це вже звернула увагу його конкурентка Ніккі Гейлі.

"Дональд Трамп міг би засудити Владіміра Путіна за те, що він є кровожерливим головорізом. Трамп міг би похвалити мужність Навального. Замість цього він, за методичкою лібералів, засудив Америку і порівняв нашу країну з Росією", – написала вона у Twitter (X).

