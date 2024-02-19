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Трамп связал смерть Навального с проблемами в США

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 19 февраля 2024, 18:56
Трамп связал смерть Навального с проблемами в США
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Бывший президент США и вероятный кандидат на эту должность от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального через четыре дня.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В посте в своей соцсети Truth Social Трамп отметил, что "внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране". Он считает, что речь идет о "медленном, неуклонном прогрессировании, в котором мошеннические, радикальные левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути к уничтожению".

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"Открытые границы, сфальсифицированные выборы и грубо несправедливые решения в судах разрушают Америку. МЫ – НАЦИЯ В УПАДКЕ, НАЦИЯ-НЕУДАЧНИЦА! MAGA2024", – добавил Трамп.

В своей заметке он никоим образом не упомянул ни о том, кто такой Навальный, ни об обстоятельствах его смерти и возможной причастности к ним российского режима. На это уже обратила внимание его конкурентка Никки Хейли.

"Дональд Трамп мог бы осудить Владимира Путина за то, что он является кровожадным головорезом. Трамп мог бы похвалить мужество Навального. Вместо этого он, по методичке либералов, осудил Америку и сравнил нашу страну с Россией", – написала она в Twitter (X).

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Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. В европейских странах ответственность за это возложили на российские власти и лично Путина.

19 февраля Юлия Навальная выложила видео, где пообещала "продолжить дело" мужа.

Темы: ТрампСШАНавальный
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