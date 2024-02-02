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Суд арештував нерухомість екснардепа Царьова на майже пів мільярда гривень

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 лютого 2024, 12:21
Суд арештував нерухомість екснардепа Царьова на майже пів мільярда гривень
санаторій «Кірова». фото з сайту СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії Росії.

Джерело: СБУ, Вінницька обласна прокуратура

Деталі: Загальна вартість арештованого майна – 460,6 млн грн.

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Йдеться про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де наразі проживає Царьов, зазначають в СБУ.

 
 

За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства РФ.

Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді "податків".

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Крім того Царьов уклав договір з підрозділом росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екснардепа.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Царьову про підозру в фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.

Раніше СБУ кваліфікувала злочинні дії фігуранта як державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Дослівно СБУ: "Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України".

Передісторія:

Теми: ЦарьовСБУОфіс генпрокуроранерухомість
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