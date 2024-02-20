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Телеканал "Еспресо" заявив про злам ефірної системи

Ольга Глущенко Вівторок, 20 лютого 2024, 02:02
Телеканал Еспресо заявив про злам ефірної системи
хакери, ілюстративне фото Getty Images

Ввечері 19 лютого телеканалу "Еспресо" заявив, що невідомі хакери зламали систему, яка відповідає за ефірне мовлення телеканалу "Еспресо".

Джерело: Еспресо

Дослівно: "У понеділок близько 19:30 невідомі хакери отримали доступ до ефірного сигналу телеканалу Еспресо.

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Зловмисники розмістили в ефірі телеканалу короткий ролик з кадрами зруйнованих українських міст, відео з Джозефом Байденом та закликом зупинитися, натякаючи на нібито причетність США до війни в Україні".

"Команда "Еспресо" вже вжила всі необхідні заходи безпеки та готує звернення до правоохоронних органів".

Що передувало: Напередодні, 18 лютого, невідомі зламали акаунт "Української правди" у соцмережі Х (Twitter).

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Теми: хакерикібербезпекателебачення
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