Телеканал "Еспресо" заявив про злам ефірної системи

Ввечері 19 лютого телеканалу "Еспресо" заявив, що невідомі хакери зламали систему, яка відповідає за ефірне мовлення телеканалу "Еспресо".

Джерело: Еспресо

Дослівно: "У понеділок близько 19:30 невідомі хакери отримали доступ до ефірного сигналу телеканалу Еспресо.

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Зловмисники розмістили в ефірі телеканалу короткий ролик з кадрами зруйнованих українських міст, відео з Джозефом Байденом та закликом зупинитися, натякаючи на нібито причетність США до війни в Україні".

"Команда "Еспресо" вже вжила всі необхідні заходи безпеки та готує звернення до правоохоронних органів".

Що передувало: Напередодні, 18 лютого, невідомі зламали акаунт "Української правди" у соцмережі Х (Twitter).