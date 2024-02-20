Телеканал "Эспрессо" заявил о взломе эфирной системы

Вечером 19 февраля телеканала "Эспрессо" заявил, что неизвестные хакеры взломали систему, которая отвечает за эфирное вещание телеканала "Эспрессо".

Источник: Еспресо

Дословно: "В понедельник около 19:30 неизвестные хакеры получили доступ к эфирному сигналу телеканала Эспрессо.

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Злоумышленники разместили в эфире телеканала короткий ролик с кадрами разрушенных украинских городов, видео с Джозефом Байденом и призывом остановиться, намекая на якобы причастность США к войне в Украине".

"Команда "Эспрессо" уже приняла все необходимые меры безопасности и готовит обращение в правоохранительные органы".

Что предшествовало: Накануне, 18 февраля, неизвестные взломали аккаунт "Украинской правды" в соцсети Х (Twitter).