Суд продовжив арешт експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
Солом'янський райсуд Києва продовжив колишньому президенту компанії "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави до 18 квітня.
Джерело: Суспільне з посиланням на адвоката Руслана Волинця
Деталі: Таке рішення суд виніс 19 лютого.
Адвокат розповів, що на цьому засіданні суд мав почати розгляд справи по суті, але не вистачило часу. За його словами, спершу суд відхилив клопотання прокурора про відсторонення одного з адвокатів, а решту часу розглядали продовження запобіжного заходу.
Захист таке рішення оскаржуватиме.
Пряма мова Волинця: "Апеляція, звичайно, буде. У Богуслаєва різко погіршується здоров'я, при чому динамічно. І це не ми говоримо, це медики СІЗО документи видають. На це вже звертають увагу, але відповідальність брати бояться. Мабуть, дочекаються, коли буде зовсім, а потім передумають".
Що було раніше: У жовтні 2023 року Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства Олега Дзюби, які підозрюються в роботі на агресора.
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Передісторія:
- Обидва зловмисники були затримані співробітниками Головного слідчого управління та контррозвідки СБУ у жовтні 2022 року.
- В травні 2023 року адвокат Руслан Волинець заявив, що 84-річний ексголова підприємства "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін із Росією через поганий стан здоров’я та відсутність інших варіантів звільнення.
- В Україні експрезидента "Мотор Січі" звинувачують у пособництві Росії як державі агресору, колабораційній діяльності, сприянню діяльності терористичної організації та протидії ЗСУ.