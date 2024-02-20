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Суд продовжив арешт експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва

Ірина БалачукВівторок, 20 лютого 2024, 09:22
Суд продовжив арешт експрезидента Мотор Січі Богуслаєва
БОГУСЛАЄВ В ЗАЛІ СУДУ 24 ЖОВТНЯ 2023 РОКУ. ФОТО: ВІКТОРІЯ РОЩИНА

Солом'янський райсуд Києва продовжив колишньому президенту компанії "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави до 18 квітня.

Джерело: Суспільне з посиланням на адвоката Руслана Волинця

Деталі: Таке рішення суд виніс 19 лютого.

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Адвокат розповів, що на цьому засіданні суд мав почати розгляд справи по суті, але не вистачило часу. За його словами, спершу суд відхилив клопотання прокурора про відсторонення одного з адвокатів, а решту часу розглядали продовження запобіжного заходу.

Захист таке рішення оскаржуватиме.

Пряма мова Волинця: "Апеляція, звичайно, буде. У Богуслаєва різко погіршується здоров'я, при чому динамічно. І це не ми говоримо, це медики СІЗО документи видають. На це вже звертають увагу, але відповідальність брати бояться. Мабуть, дочекаються, коли буде зовсім, а потім передумають".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: У жовтні 2023 року Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства Олега Дзюби, які підозрюються в роботі на агресора.

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Передісторія:

  • Обидва зловмисники були затримані співробітниками Головного слідчого управління та контррозвідки СБУ у жовтні 2022 року.
  • В травні 2023 року адвокат Руслан Волинець заявив, що 84-річний ексголова підприємства "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін із Росією через поганий стан здоров’я та відсутність інших варіантів звільнення.
  • В Україні експрезидента "Мотор Січі" звинувачують у пособництві Росії як державі агресору, колабораційній діяльності, сприянню діяльності терористичної організації та протидії ЗСУ. 

Теми: Богуслаєварешт
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