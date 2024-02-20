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Суд продлил арест экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева

Ирина БалачукВторник, 20 февраля 2024, 09:22
Суд продлил арест экс-президента Мотор Сичи Богуслаева
БОГУСЛАЕВ В ЗАЛЕ СУДА 24 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА. ФОТО: ВИКТОРИЯ РОЩИНА

Соломенский райсуд Киева продлил бывшему президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога до 18 апреля.

Источник: Общественное со ссылкой на адвоката Руслана Волынца

Детали: Такое решение суд вынес 19 февраля.

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Адвокат рассказал, что на этом заседании суд должен был начать рассмотрение дела по существу, но не хватило времени. По его словам, сначала суд отклонил ходатайство прокурора об отстранении одного из адвокатов, а остальное время рассматривали продление меры пресечения.

Защита такое решение будет обжаловать.

Прямая речь Волынца: "Апелляция, конечно, будет. У Богуслаева резко ухудшается здоровье, причем динамично. И это не мы говорим, это медики СИЗО документы выдают. На это уже обращают внимание, но ответственность брать боятся. Видимо, дождутся, когда будет совсем, а потом передумают".

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Предыстория:

  • Оба злоумышленника были задержаны сотрудниками Главного следственного управления и контрразведки СБУ в октябре 2022 года.

  • В мае 2023 года адвокат Руслан Волынец заявил, что 84-летний экс-глава предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией из-за плохого состояния здоровья и отсутствия других вариантов освобождения.

  • В Украине экс-президента "Мотор Сичи" обвиняют в пособничестве России как государству-агрессору, коллаборационистской деятельности, содействии деятельности террористической организации и противодействии ВСУ. 

Темы: Богуслаеварест
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