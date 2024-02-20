Суд продлил арест экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева

Соломенский райсуд Киева продлил бывшему президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога до 18 апреля.

Источник: Общественное со ссылкой на адвоката Руслана Волынца

Детали: Такое решение суд вынес 19 февраля.

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Адвокат рассказал, что на этом заседании суд должен был начать рассмотрение дела по существу, но не хватило времени. По его словам, сначала суд отклонил ходатайство прокурора об отстранении одного из адвокатов, а остальное время рассматривали продление меры пресечения.

Защита такое решение будет обжаловать.

Прямая речь Волынца: "Апелляция, конечно, будет. У Богуслаева резко ухудшается здоровье, причем динамично. И это не мы говорим, это медики СИЗО документы выдают. На это уже обращают внимание, но ответственность брать боятся. Видимо, дождутся, когда будет совсем, а потом передумают".

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