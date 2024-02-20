Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни після масової втрати літаків стали значно менше літати — Ігнат

"Українська правда"Вівторок, 20 лютого 2024, 09:53
Росіяни після масової втрати літаків стали значно менше літати — Ігнат
Фото: Повітряні сили

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що після збиття ворожих літаків відбулося суттєве зниження активності ворожої авіації.

Джерело: речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат у ранковому етері національного телемарафон

Пряма мова: "Як показує практика, що на північному, що на південному, що на східному напрямку після падіння літаків російських, після їх знищення певний період окупанти не наважуються підлітати ближче. Бо чим ближче підлітає літак з керованими авіабомбами під крилами, тим далі ті бомби можуть летіти вглиб нашої оборони".

Реклама:

Деталі: Ігнат зазначив, що ворог розуміє, що його вже можуть дістати і "вже так нахабно вони себе не ведуть".

Нагадаємо:

  • 19 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили два російські літаки: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35.
  • 17 лютого на Східному напрямку підрозділами Повітряних сил було знищено одразу три ворожі літаки: два Су-34 та один Су-35.
  • Пропаганда РФ визнала втрату лише одного борта. Водночас командувач ПС Микола Олещук навів докази на спростування брехні ворога.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Повітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили збили усі 23 "Шахеди", якими Росія атакувала Україну
У низці областей була повітряна тривога через російські ударні БпЛА
Командувач Повітряних сил показав, у якому районі було збито Су-34 ворога
Останні новини
12:17
Федоров заявив, що з часом оператори зможуть керувати БПЛА на фронті з "Вінниці чи Львова"
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
11:00
ШІ в українських дронах: міністр підписав меморандум
10:49
У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року
10:35
фотоУ Литві зібрали понад 8 млн євро на обладнання для українських військових
Усі новини...
Реклама: