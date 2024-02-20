Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне после массовой потери самолетов стали значительно меньше летать - Игнат

"Украинская правда"Вторник, 20 февраля 2024, 09:53
Россияне после массовой потери самолетов стали значительно меньше летать - Игнат
Фото: Воздушные силы

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что после сбития вражеских самолетов произошло существенное снижение активности вражеской авиации.

Источник: представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в утреннем эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Как показывает практика, что на северном, что на южном, что на восточном направлении после падения самолетов российских, после их уничтожения определенный период оккупанты не решаются подлетать ближе. Потому что чем ближе подлетает самолет с управляемыми авиабомбами под крыльями, тем дальше те бомбы могут лететь вглубь нашей обороны".

Реклама:

Детали: Игнат отметил, что враг понимает, что его уже могут достать и "уже так нагло они себя не ведут".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Воздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы сбили все 23 "Шахеда", которыми Россия атаковала Украину
В ряде областей была воздушная тревога из-за российских ударных БпЛА
Командующий Воздушных сил показал, в каком районе был сбит Су-34 врага
Последние новости
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
11:10
"Оскорбляла достоинство, ударила по голове": во Львове суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной
11:00
ИИ в украинских дронах: министр подписал меморандум
10:49
В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года
Все новости...
Реклама: