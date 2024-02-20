Россияне после массовой потери самолетов стали значительно меньше летать - Игнат

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что после сбития вражеских самолетов произошло существенное снижение активности вражеской авиации.

Источник: представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в утреннем эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Как показывает практика, что на северном, что на южном, что на восточном направлении после падения самолетов российских, после их уничтожения определенный период оккупанты не решаются подлетать ближе. Потому что чем ближе подлетает самолет с управляемыми авиабомбами под крыльями, тем дальше те бомбы могут лететь вглубь нашей обороны".

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Детали: Игнат отметил, что враг понимает, что его уже могут достать и "уже так нагло они себя не ведут".

Напомним:



19 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили два российских самолета: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35.

17 февраля на Восточном направлении подразделениями Воздушных сил было уничтожено сразу три вражеских самолета: два Су-34 и один Су-35.

Пропаганда РФ признала потерю только одного борта. В то же время командующий ВС Николай Олещук привел доказательства в опровержение лжи врага.