Российская разведка прокомментировала смерть своего пилота в Испании, который перегнал вертолет Украине
Вторник, 20 февраля 2024, 11:43
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Максим Кузьминов, которого нашли мертвым в Испании, уже был "моральным трупом".
Источник: заявление Нарышкина, которое приводит российское пропагандистское агентство "РИА Новости"
Детали: Нарышкин назвал Кузьминова предателем и добавил, что тот "стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление".
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Предыстория:
- 23 августа 2023 года стало известно, что вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации. Пилотом Ми-8 был 28-летний Максим Кузьминов. Он получил вознаграждение - 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.
- Российская сторона неоднократно угрожала Кузьминову убийством как "предателю".
- 19 февраля 2024 года стало известно, что российского пилота Максима Кузьминова нашли мертвым в Испании.