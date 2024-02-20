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Российская разведка прокомментировала смерть своего пилота в Испании, который перегнал вертолет Украине

Александр ШумилинВторник, 20 февраля 2024, 11:43
Российская разведка прокомментировала смерть своего пилота в Испании, который перегнал вертолет Украине
МАКСИМ КУЗЬМИНОВ. ФОТО МЕДИАЦЕНТРА "УКРАИНА - УКРИНФОРМ"

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Максим Кузьминов, которого нашли мертвым в Испании, уже был "моральным трупом".

Источник: заявление Нарышкина, которое приводит российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Нарышкин назвал Кузьминова предателем и добавил, что тот "стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление".

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Темы: Росcияразведка
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