Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Максим Кузьминов, которого нашли мертвым в Испании, уже был "моральным трупом".

Источник: заявление Нарышкина, которое приводит российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Нарышкин назвал Кузьминова предателем и добавил, что тот "стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление".

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