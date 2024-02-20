Лубінець звернувся до МКЧХ і ООН через розстріл українських військовополонених в Авдіївці

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, щоб з’ясувати обставини розстрілу російськими бойовиками українських військовополонених на позиції "Зеніт" в Авдіївці.

Джерело: уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram

Пряма мова: "Я, як Омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених".

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Деталі: Лубінець зазначив, що родини захисників розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена.

Передісторія:

16 лютого українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці.

18 лютого рідні поранених в Авдіївці бійців, яких росіяни взяли у полон після захоплення позиції "Зеніт", впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

19 лютого 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищала Авдіївку, повідомила, що росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських бійців, котрі лишилися в оточенні в опорному пункті "Зеніт", а натомість розстріляли їх.