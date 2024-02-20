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Лубинец обратился в МККК и ООН из-за расстрела украинских военнопленных в Авдеевке

"Украинская правда"Вторник, 20 февраля 2024, 12:04
Лубинец обратился в МККК и ООН из-за расстрела украинских военнопленных в Авдеевке
ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН, чтобы выяснить обстоятельства расстрела российскими боевиками украинских военнопленных на позиции "Зенит" в Авдеевке.

Источник: уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Я, как Омбудсман Украины, срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств. Замечу, что это не впервые, когда Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, казня военнопленных".

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Детали: Лубинец отметил, что семьи защитников распознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. С ними были также Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли российские солдаты. По шестому бойцу информация пока не подтверждена.

Предыстория:

  • 16 февраля украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке.
  • 18 февраля родные раненых в Авдеевке бойцов, которых россияне взяли в плен после захвата позиции "Зенит", узнали их тела по видео в соцсетях.
  • 19 февраля 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая защищала Авдеевку, сообщила, что россияне обещали провести эвакуацию раненых украинских бойцов, которые остались в окружении в опорном пункте "Зенит", а вместо этого расстреляли их.

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Темы: омбудсменпленныевойна
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