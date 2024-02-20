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Смерть Навального: Путін підвищив у званні заступника головного тюремника РФ

Вівторок, 20 лютого 2024, 12:15
Смерть Навального: Путін підвищив у званні заступника головного тюремника РФ
Фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін підвищив у званні до генерал-полковника внутрішньої служби першого заступник директора Федеральної служби виконання покарань Валерія Бояринева через 3 дні після повідомлень про смерть у колонії російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: "Радіо Свобода", ВВС, "Важные истории"

Дослівно: "Указ про підвищення (Бояринєва) було підписано 19 лютого, через три дні після смерті опозиційного політика Олексія Навального в колонії".

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Деталі: З відкритих джерело відомо, що у 2022 році під час призначення на посаду першого заступника директора Федеральної служби виконання покарань, Бояринєв був у званні генерал-лейтенанта.

Повідомляється, що Бояринєв, особисто віддавав розпорядження щодо обмеження прав Навального. Зокрема, на засіданні суду в липні 2023 року з'ясувалося, що Бояринєв надіслав у ВК-6 Володимирської області, де тоді утримувався опозиційний політик, розпорядження обмежити суму, на яку Навальний може купувати їжу в ув'язненні.

Крім Бояринєва, підвищення від Путіна отримали ще троє співробітників Федеральної служби виконання покарань, а також десятки працівників з інших відомств.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
  • Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".
  • У грудні опозиціонер опинився у виправній колонії № 3 "Полярний вовк", розташованій у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
  • Дружина Навального Юлія після повідомлень про його смерть у колонії звинуватила президента РФ у вбивстві, пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.

Теми: НавальнийРосія
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