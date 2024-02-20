Смерть Навального: Путин повысил в звании заместителя главного тюремщика РФ
Президент России Владимир Путин повысил в звании до генерал-полковника внутренней службы первого заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Бояринева через 3 дня после сообщений о смерти в колонии российского оппозиционера Алексея Навального.
Источник: "Радио Свобода", ВВС, "Важные истории"
Дословно: "Указ о повышении (Бояринева) был подписан 19 февраля, через три дня после смерти оппозиционного политика Алексея Навального в колонии".
Детали: Из открытых источник известно, что в 2022 году при назначении на должность первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний, Боярынев был в звании генерал-лейтенанта.
Сообщается, что Боярынев, лично отдавал распоряжения по ограничению прав Навального. В частности, на заседании суда в июле 2023 года выяснилось, что Боярынев направил в ИК-6 Владимирской области, где тогда содержался оппозиционный политик, распоряжение ограничить сумму, на которую Навальный может покупать еду в заключении.
Кроме Боярынева, повышение от Путина получили еще трое сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а также десятки работников из других ведомств.
Предистория:
- 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
- Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
- В декабре оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.
- Жена Навального Юлия после сообщений о его смерти в колонии обвинила президента РФ в убийстве, пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным.