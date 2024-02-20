Смерть Навального: Путин повысил в звании заместителя главного тюремщика РФ

Президент России Владимир Путин повысил в звании до генерал-полковника внутренней службы первого заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Бояринева через 3 дня после сообщений о смерти в колонии российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: "Радио Свобода", ВВС, "Важные истории"

Дословно: "Указ о повышении (Бояринева) был подписан 19 февраля, через три дня после смерти оппозиционного политика Алексея Навального в колонии".

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Детали: Из открытых источник известно, что в 2022 году при назначении на должность первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний, Боярынев был в звании генерал-лейтенанта.

Сообщается, что Боярынев, лично отдавал распоряжения по ограничению прав Навального. В частности, на заседании суда в июле 2023 года выяснилось, что Боярынев направил в ИК-6 Владимирской области, где тогда содержался оппозиционный политик, распоряжение ограничить сумму, на которую Навальный может покупать еду в заключении.

Кроме Боярынева, повышение от Путина получили еще трое сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, а также десятки работников из других ведомств.

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