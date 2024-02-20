Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії: армії РФ бракує боєздатності щоб скористатися ефектом захоплення Авдіївки

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 20 лютого 2024, 12:35
Розвідка Британії: армії РФ бракує боєздатності щоб скористатися ефектом захоплення Авдіївки
скриншот

Розвідка Великої Британії вважає, що після захоплення Авдіївки російським силам потрібен час на переоснащення і відпочинок, але в наступні тижні вони намагатимуться розширити територіальні здобутки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 20 лютого.

Деталі: У відомстві відзначили, що за останній тиждень російські сили взяли під контроль Авдіївку і Коксохімічний завод на північ від міста, тяжкі бої за які точилися з жовтня 2023 року. 

Реклама:

В той же час українські сили відійшли на захищені позиції на захід від Авдіївки.

"Скидається на те, що російським силам бракує боєздатності негайно скористатися захопленням Авдіївки і вони потребують певного часу на переоснащення і відпочинок.

У наступні тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити територіальний контроль за межі Авдіївки", – йдеться в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

В одному з попередніх оглядів розвідка зазначала, що Росія втратила мінімум 400 одиниць техніки, штурмуючи Авдіївку.

Білий дім вбачає співвідповідальність Конгресу у тому, що українські військові не змогли втримати оборону Авдіївки.

Теми: АвдіївкаВелика Британіярозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
Авдіївка
Сергій Стаховський: Коли військові бачать, що додому повернуться пораненими або загиблими – ентузіазму це не додає
Оперативна пауза або підкріплення: ISW припустив дії окупантів на Авдіївському напрямку
110 бригада заявила, що росіяни мали евакуювати поранених із "Зеніту", а натомість – розстріляли
Останні новини
12:17
Федоров: З часом оператори зможуть керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
11:00
ШІ в українських дронах: міністр підписав меморандум
10:49
У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року
10:35
фотоУ Литві зібрали понад 8 млн євро на обладнання для українських військових
Усі новини...
Реклама: