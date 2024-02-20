Розвідка Британії: армії РФ бракує боєздатності щоб скористатися ефектом захоплення Авдіївки

Розвідка Великої Британії вважає, що після захоплення Авдіївки російським силам потрібен час на переоснащення і відпочинок, але в наступні тижні вони намагатимуться розширити територіальні здобутки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 20 лютого.

Деталі: У відомстві відзначили, що за останній тиждень російські сили взяли під контроль Авдіївку і Коксохімічний завод на північ від міста, тяжкі бої за які точилися з жовтня 2023 року.

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В той же час українські сили відійшли на захищені позиції на захід від Авдіївки.

"Скидається на те, що російським силам бракує боєздатності негайно скористатися захопленням Авдіївки і вони потребують певного часу на переоснащення і відпочинок.

У наступні тижні Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити територіальний контроль за межі Авдіївки", – йдеться в огляді.

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В одному з попередніх оглядів розвідка зазначала, що Росія втратила мінімум 400 одиниць техніки, штурмуючи Авдіївку.

Білий дім вбачає співвідповідальність Конгресу у тому, що українські військові не змогли втримати оборону Авдіївки.