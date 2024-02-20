Разведка Британии: армии РФ не хватает боеспособности чтобы воспользоваться эффектом захвата Авдеевки

Разведка Великобритании считает, что после захвата Авдеевки российским силам нужно время на переоснащение и отдых, но в последующие недели они будут пытаться расширить территориальные достижения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 20 февраля.

Детали: В ведомстве отметили, что за последнюю неделю российские силы взяли под контроль Авдеевку и Коксохимический завод к северу от города, тяжелые бои за которые шли с октября 2023 года.

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В то же время украинские силы отошли на защищенные позиции к западу от Авдеевки.

"Похоже на то, что российским силам не хватает боеспособности немедленно воспользоваться захватом Авдеевки и им нужно определенное время на переоснащение и отдых.

В последующие недели Россия, вероятно, будет пытаться постепенно расширить территориальный контроль за пределы Авдеевки", – говорится в обзоре.

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В одном из предыдущих обзоров разведка отмечала, что Россия потеряла минимум 400 единиц техники, штурмуя Авдеевку.

Белый дом видит и ответственность Конгресса в том, что украинские военные не смогли удержать оборону Авдеевки.