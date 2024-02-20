Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии: армии РФ не хватает боеспособности чтобы воспользоваться эффектом захвата Авдеевки

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 20 февраля 2024, 12:35
Разведка Британии: армии РФ не хватает боеспособности чтобы воспользоваться эффектом захвата Авдеевки
скриншот

Разведка Великобритании считает, что после захвата Авдеевки российским силам нужно время на переоснащение и отдых, но в последующие недели они будут пытаться расширить территориальные достижения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 20 февраля.

Детали: В ведомстве отметили, что за последнюю неделю российские силы взяли под контроль Авдеевку и Коксохимический завод к северу от города, тяжелые бои за которые шли с октября 2023 года.

Реклама:

В то же время украинские силы отошли на защищенные позиции к западу от Авдеевки.

"Похоже на то, что российским силам не хватает боеспособности немедленно воспользоваться захватом Авдеевки и им нужно определенное время на переоснащение и отдых.

В последующие недели Россия, вероятно, будет пытаться постепенно расширить территориальный контроль за пределы Авдеевки", – говорится в обзоре.

ВИДЕО ДНЯ

В одном из предыдущих обзоров разведка отмечала, что Россия потеряла минимум 400 единиц техники, штурмуя Авдеевку.

Белый дом видит и ответственность Конгресса в том, что украинские военные не смогли удержать оборону Авдеевки.

Темы: АвдеевкаВеликобританияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Авдеевка
Сергей Стаховский: Когда военные видят, что домой вернутся ранеными или погибшими – энтузиазма это не прибавляет
Оперативная пауза или подкрепление: ISW предположил действия оккупантов на Авдеевском направлении
110 бригада заявила, что россияне должны были эвакуировать раненых из "Зенита", а вместо этого - расстреляли
Последние новости
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
11:10
"Оскорбляла достоинство, ударила по голове": во Львове суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной
11:00
ИИ в украинских дронах: министр подписал меморандум
10:49
В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года
Все новости...
Реклама: