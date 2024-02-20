Матір Навального звернулась до Путіна, щоб той віддав тіло її сина

Матір російського опозиціонера Олексія Навального Людмила записала відеозвернення до президента РФ з вимогою віддати їй тіло сина, щоб вона могла його поховати.

Джерело: youtube-канал "Навальный LIVE", директор "ФБК" Іван Жданов у Telegram

Пряма мова Навальної: "За моєю спиною розташована колонія ВК-3 "Полярний вовк", де 16 лютого загинув мій син Олексій Навальний. П'ятий день я не можу побачити його, мені не видають його тіло і мені навіть не кажуть, де він перебуває. Я звертаюся до вас, Володимире Путін, вирішення питання залежить тільки від вас. Дайте мені, нарешті, побачити мого сина. Я вимагаю негайно видати тіло Олексія, щоб я могла його по-людськи поховати".

Реклама:

Деталі: За даними директора російської некомерційної організації "Фонд боротьби з корупцією" Івана Ждавнова, Навальна написала офіційне звернення на ім’я президента РФ. Також Жданов додав, що вони подали позов до суду Салехарда про бездіяльність Слідчого комітету щодо видачі тіла Навального.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ