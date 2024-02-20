Матір Навального звернулась до Путіна, щоб той віддав тіло її сина
Матір російського опозиціонера Олексія Навального Людмила записала відеозвернення до президента РФ з вимогою віддати їй тіло сина, щоб вона могла його поховати.
Джерело: youtube-канал "Навальный LIVE", директор "ФБК" Іван Жданов у Telegram
Пряма мова Навальної: "За моєю спиною розташована колонія ВК-3 "Полярний вовк", де 16 лютого загинув мій син Олексій Навальний. П'ятий день я не можу побачити його, мені не видають його тіло і мені навіть не кажуть, де він перебуває. Я звертаюся до вас, Володимире Путін, вирішення питання залежить тільки від вас. Дайте мені, нарешті, побачити мого сина. Я вимагаю негайно видати тіло Олексія, щоб я могла його по-людськи поховати".
Деталі: За даними директора російської некомерційної організації "Фонд боротьби з корупцією" Івана Ждавнова, Навальна написала офіційне звернення на ім’я президента РФ. Також Жданов додав, що вони подали позов до суду Салехарда про бездіяльність Слідчого комітету щодо видачі тіла Навального.
Передісторія:
- 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм"
- У грудні 2023 року опозиціонер опинився у виправній колонії № 3 "Полярний вовк", розташованій у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі
- Дружина Навального Юлія після повідомлень про його смерть у колонії звинуватила президента РФ у вбивстві, пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.
- 19 лютого Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, опозиційного політика Олексія Навального, але ні її, ні адвокатів не пустили.