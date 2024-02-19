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Матір Навального не пустили в морг. У Кремлі назвали хамством заяви Заходу

Олена РощінаПонеділок, 19 лютого 2024, 11:33
Матір Навального не пустили в морг. У Кремлі назвали хамством заяви Заходу
Акція пам'яті Навального перед Генеральним консульством Росії в Мюнхені. Фото: Getty Images

Уранці 19 лютого Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, опозиційного політика Олексія Навального, але ні її, ні адвокатів не пустили.

Джерело: речниця Навального Кіра Ярмиш у X (Twitter), "Новая газета", "РИА Новости"

Пряма мова Ярмиш: "Рано вранці мати Олексія та адвокати приїхали до моргу. Всередину їх не пускають. Одного з адвокатів буквально виштовхали. На запитання, чи там тіло Олексія, співробітники не відповідають.

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У СК (Слідчому комітеті РФ – ред.) матері й адвокатам сказали, що перевірку смерті Навального продовжено. Скільки ще вона триватиме – невідомо. Причина смерті, як і раніше, "не встановлена".

Вони брешуть, тягнуть час і навіть не приховують цього".

Деталі: Директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК), створеного Олексієм Навальним у 2011 році, Іван Жданов зазначив: "Ми проходили це після отруєння в Омську. Проходили і з речами, які не віддавали після отруєння. Раз за разом продовжували терміни перевірки – і так і не віддали нічого".

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Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання передачі тіла родичам не належить до Кремля: "Ми не займаємося цією справою".

За його словами, розслідування обставин смерті Навального триває, виконуються всі необхідні дії. 

Пєсков відкинув натяки Заходу на відповідальність Путіна за смерть Навального. 

Пряма мова Пєскова: "В умовах, коли немає жодної інформації, виступати з такими, скажімо, відверто хамськими заявами ми вважаємо абсолютно недоречно. Це не личить державним діячам, з вуст яких ми чули такі заяви".

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Теми: НавальнийРосія
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