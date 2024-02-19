Матір Навального не пустили в морг. У Кремлі назвали хамством заяви Заходу
Уранці 19 лютого Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, опозиційного політика Олексія Навального, але ні її, ні адвокатів не пустили.
Джерело: речниця Навального Кіра Ярмиш у X (Twitter), "Новая газета", "РИА Новости"
Пряма мова Ярмиш: "Рано вранці мати Олексія та адвокати приїхали до моргу. Всередину їх не пускають. Одного з адвокатів буквально виштовхали. На запитання, чи там тіло Олексія, співробітники не відповідають.
У СК (Слідчому комітеті РФ – ред.) матері й адвокатам сказали, що перевірку смерті Навального продовжено. Скільки ще вона триватиме – невідомо. Причина смерті, як і раніше, "не встановлена".
Вони брешуть, тягнуть час і навіть не приховують цього".
Деталі: Директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК), створеного Олексієм Навальним у 2011 році, Іван Жданов зазначив: "Ми проходили це після отруєння в Омську. Проходили і з речами, які не віддавали після отруєння. Раз за разом продовжували терміни перевірки – і так і не віддали нічого".
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що питання передачі тіла родичам не належить до Кремля: "Ми не займаємося цією справою".
За його словами, розслідування обставин смерті Навального триває, виконуються всі необхідні дії.
Пєсков відкинув натяки Заходу на відповідальність Путіна за смерть Навального.
Пряма мова Пєскова: "В умовах, коли немає жодної інформації, виступати з такими, скажімо, відверто хамськими заявами ми вважаємо абсолютно недоречно. Це не личить державним діячам, з вуст яких ми чули такі заяви".
Передісторія:
- У грудні 2023 року ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального перевели до виправної колонії №3 "Полярний вовк" в селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.
- 16 лютого 2024 року російська Федеральна служба виконання покарань повідомила про смерть Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Дружина Навального Юлія того ж дня на Мюнхенській безпековій конференції заявила, що російський диктатор Володимир Путін і його оточення мають понести відповідальність за всі свої злодіяння.
- Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден також поклали відповідальність за смерть Олексія Навального на Володимира Путіна.
- 17 лютого родині Олексія Навального не видали тіло російського опозиціонера.
- До вечора 17 лютого на акціях пам'яті Олексія Навального у 31 місті Росії затримали понад 284 особи.