Мать Навального обратилась к Путину, чтобы тот отдал тело ее сына
Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила записала видеообращение к президенту РФ с требованием отдать ей тело сына, чтобы она могла его похоронить.
Источник: youtube-канал "Навальный LIVE", директор "ФБК" Иван Жданов в Telegram
Прямая речь Навальной: "За моей спиной расположена колония ИК-3 "Полярный волк", где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую немедленно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить".
Детали: По данным директора российской некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" Ивана Ждавнова, Навальная написала официальное обращение на имя президента РФ. Также Жданов добавил, что они подали иск в суд Салехарда о бездействии Следственного комитета по выдаче тела Навального.
Предыстория:
- 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
- Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме"
- В декабре 2023 года оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе
- Жена Навального Юлия после сообщений о его смерти в колонии обвинила президента РФ в убийстве, пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным.
- 19 февраля Людмила Навальная приехала в морг в Салехарде, где должно было бы храниться тело ее сына, оппозиционного политика Алексея Навального, но ни ее, ни адвокатов не пустили.