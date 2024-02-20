Мать Навального обратилась к Путину, чтобы тот отдал тело ее сына 

Мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила записала видеообращение к президенту РФ с требованием отдать ей тело сына, чтобы она могла его похоронить.

Источник: youtube-канал "Навальный LIVE", директор "ФБК" Иван Жданов в Telegram

Прямая речь Навальной: "За моей спиной расположена колония ИК-3 "Полярный волк", где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его, мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин, решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую немедленно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить".

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Детали: По данным директора российской некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" Ивана Ждавнова, Навальная написала официальное обращение на имя президента РФ. Также Жданов добавил, что они подали иск в суд Салехарда о бездействии Следственного комитета по выдаче тела Навального.

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