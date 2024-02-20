Пропагандисти заявили про нову справу проти брата Навального, в опозиції спростували
Російське державне ЗМІ повідомило, що проти Олега Навального порушили нову кримінальну справу, опозиційне ЗМІ спростовує цю інформацію.
Джерело: ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ та російську базу розшуку, Медіазона із посиланням на базу розшуку РФ
Деталі: У картці бази розшуку сказано, що Навальний Олег Анатолійович розшукується за статтею КК. За якою саме – не зазначено.
У правоохоронних органах ТАСС повідомили, що стосовно Олега Навального порушено нову кримінальну справу, водночас не уточнили, за якою статтею її порушено.
Оновлено: Водночас російське видання "Медіазона" спростовує інформацію, що проти брата Навального порушили нову справу.
Дослівно Медіазона: "Насправді ні сьогодні, ні в недавньому минулому Олега Навального не переоб'являли в розшук. У цьому легко переконатися, бо його ім'я є в опублікованій "Медіазоною" базі розшуку від початку лютого - вже тоді він значився з позначкою "переоголошено". Ця картка Олега Навального була викладена на сайті МВС не пізніше лютого 2023 року, тобто майже рік тому".
Ба більше, за інформацією в картці можна легко з'ясувати, що не йдеться про нову кримінальну справу. У графі "Контактна інформація" там вказано телефон 8-495-450-53-83. Цей номер належить не до чергової частини МВС, яке оголошує в розшук за новими справами, а до управління ФСВП у Москві
ФСВП оголошує людей у розшук за порушення запобіжних заходів або вироків.
Олегу Навальному на початку 2022 року теж замінили умовний термін на реальний у тій самій "санітарній справі". Відтоді він перебуває в розшуку".
Що передувало:
- 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм"
- У грудні 2023 року опозиціонер опинився у виправній колонії № 3 "Полярний вовк", розташованій у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі
- Дружина Навального Юлія після повідомлень про його смерть у колонії звинуватила президента РФ у вбивстві, пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним.