Пропагандисти заявили про нову справу проти брата Навального, в опозиції спростували

Російське державне ЗМІ повідомило, що проти Олега Навального порушили нову кримінальну справу, опозиційне ЗМІ спростовує цю інформацію.

Джерело: ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ та російську базу розшуку, Медіазона із посиланням на базу розшуку РФ

Деталі: У картці бази розшуку сказано, що Навальний Олег Анатолійович розшукується за статтею КК. За якою саме – не зазначено.

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У правоохоронних органах ТАСС повідомили, що стосовно Олега Навального порушено нову кримінальну справу, водночас не уточнили, за якою статтею її порушено.

Оновлено: Водночас російське видання "Медіазона" спростовує інформацію, що проти брата Навального порушили нову справу.

Дослівно Медіазона: "Насправді ні сьогодні, ні в недавньому минулому Олега Навального не переоб'являли в розшук. У цьому легко переконатися, бо його ім'я є в опублікованій "Медіазоною" базі розшуку від початку лютого - вже тоді він значився з позначкою "переоголошено". Ця картка Олега Навального була викладена на сайті МВС не пізніше лютого 2023 року, тобто майже рік тому".

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Ба більше, за інформацією в картці можна легко з'ясувати, що не йдеться про нову кримінальну справу. У графі "Контактна інформація" там вказано телефон 8-495-450-53-83. Цей номер належить не до чергової частини МВС, яке оголошує в розшук за новими справами, а до управління ФСВП у Москві

ФСВП оголошує людей у розшук за порушення запобіжних заходів або вироків.

Олегу Навальному на початку 2022 року теж замінили умовний термін на реальний у тій самій "санітарній справі". Відтоді він перебуває в розшуку".

Що передувало: