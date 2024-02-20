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Пропагандисты заявили о новом деле против брата Навального, в оппозиции опровергли

Татьяна ЛозовенкоВторник, 20 февраля 2024, 15:14
Пропагандисты заявили о новом деле против брата Навального, в оппозиции опровергли
Олег Навальный, фото тасс

Российское государственное СМИ сообщило, что против Олега Навального возбудили новое уголовное дело, оппозиционное СМИ опровергает эту информацию.

Источник: ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ и российскую базу розыска, Медиазона со ссылкой на базу розыска РФ

Детали: В карточке базы розыска сказано, что Навальный Олег Анатольевич разыскивается по статье УК. По какой именно - не указано.

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В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении Олега Навального возбуждено новое уголовное дело, при этом не уточнили, по какой статье оно возбуждено.

Обновлено: В то же время российское издание "Медиазона" опровергает информацию, что против брата Навального возбудили новое дело.

Дословно Медиазона: "На самом деле ни сегодня, ни в недавнем прошлом Олега Навального не переобъявляли в розыск. В этом легко убедиться, потому что его имя есть в опубликованной "Медиазоной" базе розыска от начала февраля - уже тогда он значился с пометкой "переобъявлен". Эта карточка Олега Навального была выложена на сайте МВД не позднее февраля 2023 года, то есть почти год назад".
Более того, по информации в карточке можно легко выяснить, что речь не идет о новом уголовном деле. В графе "Контактная информация" там указан телефон 8-495-450-53-83. Этот номер относится не к дежурной части МВД, которая объявляет в розыск по новым делам, а к управлению ФСИН по Москве
ФСИН объявляет людей в розыск за нарушение мер пресечения или приговоров. Олегу Навальному в начале 2022 года тоже заменили условный срок на реальный по тому же "санитарному делу". С тех пор он находится в розыске".

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Что предшествовало: 

  • 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
  • Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме"
  • В декабре 2023 года оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе
  • Жена Навального Юлия после сообщений о его смерти в колонии обвинила президента РФ в убийстве, пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным.

Темы: НавальныйРосcияСМИпропаганда
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