Пропагандисты заявили о новом деле против брата Навального, в оппозиции опровергли

Российское государственное СМИ сообщило, что против Олега Навального возбудили новое уголовное дело, оппозиционное СМИ опровергает эту информацию.

Источник: ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ и российскую базу розыска, Медиазона со ссылкой на базу розыска РФ

Детали: В карточке базы розыска сказано, что Навальный Олег Анатольевич разыскивается по статье УК. По какой именно - не указано.

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В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении Олега Навального возбуждено новое уголовное дело, при этом не уточнили, по какой статье оно возбуждено.

Обновлено: В то же время российское издание "Медиазона" опровергает информацию, что против брата Навального возбудили новое дело.

Дословно Медиазона: "На самом деле ни сегодня, ни в недавнем прошлом Олега Навального не переобъявляли в розыск. В этом легко убедиться, потому что его имя есть в опубликованной "Медиазоной" базе розыска от начала февраля - уже тогда он значился с пометкой "переобъявлен". Эта карточка Олега Навального была выложена на сайте МВД не позднее февраля 2023 года, то есть почти год назад".

Более того, по информации в карточке можно легко выяснить, что речь не идет о новом уголовном деле. В графе "Контактная информация" там указан телефон 8-495-450-53-83. Этот номер относится не к дежурной части МВД, которая объявляет в розыск по новым делам, а к управлению ФСИН по Москве

ФСИН объявляет людей в розыск за нарушение мер пресечения или приговоров. Олегу Навальному в начале 2022 года тоже заменили условный срок на реальный по тому же "санитарному делу". С тех пор он находится в розыске".

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