Новое преступление РФ: начато расследование расстрела украинских пленных возле Роботино

Служба безопасности Украины и прокуроры будут расследовать расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино Запорожской области.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: 20 февраля в Интернете была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии РФ трех украинских защитников, взятых в плен.

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Событие произошло 18 февраля 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

Прокуроры напоминают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Дословно ОГП: "Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области".

Напомним: 18 февраля родные раненых в Авдеевке бойцов, которых россияне взяли в плен после захвата позиции "Зенит", узнали их тела по видео в соцсетях.

19 февраля 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая защищала Авдеевку, сообщила, что россияне обещали провести эвакуацию раненых украинских бойцов, которые остались в окружении в опорном пункте "Зенит", а вместо этого расстреляли их.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН, чтобы выяснить обстоятельства расстрела российскими боевиками украинских военнопленных на позиции "Зенит" в Авдеевке.