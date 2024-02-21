ЗМІ дізналися подробиці вбивства російського пілота, який пішов на співпрацю з Україною  

Каталонське видання VilaWeb не виключає, що російські спецслужби причетні до вбивства в іспанському муніципалітеті Віла Джойоса російського пілота Максима Кузьмінова, який передав вертоліт Україні. El Espanol також написав, що його вбили професіонали.

Джерело: VilaWeb і El Espanol

Деталі: Суд постановив тримати розгляд справи в таємниці, і "з плином часу причетність Росії до цього злочину виглядає все більш імовірною", пише видання.

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VilaWeb зазначає, що немає офіційного підтвердження того, що жертвою у Віла Джойоса став саме Кузьмінов. Однак голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін уже заявив: "Цей зрадник і злочинець став моральним трупом в той момент, коли він спланував свій брудний і страшний злочин".

Речник командування Цивільної гвардії в місті Аліканте, яка взяла на себе розслідування вбивства, сказав: "У нас немає даних, ми не можемо нічого підтвердити або спростувати, навіть те, скільки куль було в трупі. Ми говоримо про це всім ЗМІ".

Речниця іспанського уряду, пославшись на таємницю слідства, також ухилилася від відповіді на запитання, чи було це вбивство стратою з боку Росії.

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Віла-Джойоса – муніципалітет із населенням близько 35 000 жителів і столиця регіону Марина Байша (Marina Baixa). За останніми даними, тут зареєстровано 1 200 громадян Росії та 800 українців.

Кузьмінова вбили у Ла Кала, що приблизно за 5 хвилин їзди на автомобілі від центру міста в напрямку Фінестрат. Комплекс, де було вбито російського пілота, знаходиться на вулиці Маринада і складається з п'яти веж на 40 квартир кожна, загальних служб, садів, басейнів і підземних гаражів. Це територія, яка гарантує певний рівень безпеки та анонімності.

Модель забудови там не схожа, наприклад, на модель забудови Альтеї, розташованої за кілька кілометрів, де вже кілька років проживають російські громадяни з високою купівельною спроможністю, зокрема олігархи.

Видання зазначає, що всі муніципалітети на узбережжі Коста Бланка пов'язані між собою. Тому не виключено, що хтось із росіян впізнав Максима Кузьмінова, чиє зображення було широко поширене, коли він "дезертирував".

28-річний пілот перейшов на бік України у серпні 2023 року, прихопивши з собою бойовий вертоліт, яким він керував, і різну стратегічну документацію. Двоє солдатів, що супроводжували його, загинули під час операції.

Ця справа набула широкого розголосу, оскільки була спланована разом з українською армією, яка, за твердженням пропагандистів, заплатила йому півмільйона доларів і надала фальшиві документи, в яких зазначалося, що йому 33 роки.

Кузьмінов кілька місяців переховувався в Україні, але в грудні 2023 року переїхав до урбанізації Ла Кала у Вілі, де його знайшли мертвим 13 лютого.

У пілота було щонайменше п'ять вогнепальних поранень, його застрелили у другому підвалі гаража багатоквартирного будинку. Кузьмінов намагався втекти, але впав замертво на пандусі, що веде до першого підвалу.

Садівник, який працював на території, не чув жодного пострілу, тому слідчі підозрюють, що їх заглушили.

Камери спостереження агентства нерухомості зафіксували в'їзд і виїзд автомобіля убивць. Автомобіль знайшли спаленим в яру Солана, між Віла і Кампелло.

За даними "El Espanol", Кузьмінова вбила "професійна група", яка стежила за його життям в Аліканте і за всіма камерами спостереження.

Від самого початку Цивільна гвардія розслідувала подію в Віла Джойосі як зведення рахунків, оскільки жертва отримала півдюжини куль на гаражній рампі житлового масиву, а згодом автомобіль, на якому втекли вбивці, переїхав тіло. Незабаром після цього автомобіль був знайдений спаленим за кілька кілометрів від місця злочину, в містечку Ель Кампелло.

Хоча документи, знайдені у загиблого у Віла Джойосі, нібито належали 33-річному громадянину України, джерела в поліції та українській військовій розвідці підтвердили, що це був саме російський пілот Кузьмінов, який дезертирував минулого літа. Його особу підтвердили відбитки пальців, а документи були фальшивими.

Раніше джерело в ГУР повідомило "Українській правді", що Максим Кузьмінов вирішив поїхати і жити в Іспанії замість того, щоб залишитися в Україні, що гарантувало б йому захист.

Друзі Максима розповідають, що він "боявся загинути на війні" і хотів звільнитися з армії ще до початку війни в Україні, але "йому не дозволили". Крім того, льотчик боявся потрапити в полон в Україні.

У Росії проти Кузьмінова відкрили справу про "державну зраду", а родичі двох його загиблих товаришів вимагали, щоб він поплатився життям за те, що зробив.

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