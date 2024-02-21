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ЗСУ пояснили, чому не називають кількість зниклих безвісти при відступі з Авдіївки

Валентина РоманенкоСереда, 21 лютого 2024, 21:32
ЗСУ пояснили, чому не називають кількість зниклих безвісти при відступі з Авдіївки
фото з Авдіївського напрямку Влади Ліберової Getty Images

Українська сторона поки не заявляє про кількість військовослужбовців, які зникли безвісти під час відступу з Авдіївки, оскільки досі триває верифікація.

Джерело: керівник відділу зв'язків з громадськістю Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "У мене є дані, які близькі до конкретних, бо ми маємо з ними справу, але поки що ми їх не називаємо, тому що ще не завершено всю верифікацію. Деякі люди, деякі військовослужбовці виходять на наш бік… дехто, як по окремих позиціях, зокрема, по позиції "Зеніт", там теж триває верифікація і ми не можемо сказати конкретну цифру, щоб не потрапити в полон того, що нас звинуватять у дезінформації. Говорити правду трохи складніше, ніж вкидувати фейки, її треба перевіряти".

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Деталі: Окремо Лиховій зазначив, що мова не йде про сотні полонених чи зниклих безвісти, як раніше повідомило видання The New York Times, посилаючись на анонімних українських військових.

Пряма мова: "Коли New York Times оперує визначенням "сотні", ми кажемо, що рахунок йде не на сотні. У цьому випадку, на жаль, вони підігрують російській пропаганді і не хочуть чути аргументи і не хочуть зважати на ті факти, які їм називають, які їм надають. Вони посилаються на анонімні джерела, які не можуть бути проінформовані у цьому сенсі, і ці джерела так само поширюють російські наративи, що вкинуті, як продовження наступальної операції в Авдіївці".

Що передувало: Видання New York Times опублікувало матеріал, в якому стверджується, що "сотні українських військовослужбовців могли потрапити в полон або зникнути безвісти" під час виходу українських військ з Авдіївки. В угрупованні українських військ "Таврія", коментуючи ці дані, заявили, що автори New York Times поширили російський наратив без жодного обґрунтування.

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Теми: АвдіївкаЗбройні сили
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