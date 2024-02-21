ВСУ объяснили, почему не называют количество пропавших без вести при отступлении из Авдеевки

Украинская сторона пока не заявляет о количестве военнослужащих, пропавших без вести во время отступления из Авдеевки, поскольку до сих пор продолжается верификация.

Источник: спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "У меня есть данные, которые близки к конкретным, потому что мы имеем с ними дело, но пока мы их не называем, потому что еще не завершена вся верификация. Некоторые люди, некоторые военнослужащие выходят на нашу сторону... некоторые, как по отдельным позициям, в частности, по позиции "Зенит", там тоже продолжается верификация и мы не можем сказать конкретную цифру, чтобы не нас не обвинили в дезинформации. Говорить правду немного сложнее, чем вбрасывать фейки, ее надо проверять".

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Детали: Отдельно Лиховий отметил, что речь не идет о сотнях пленных или пропавших без вести, как ранее сообщило издание The New York Times, ссылаясь на анонимных украинских военных.

Прямая речь: "Когда New York Times оперирует определением "сотни", мы говорим, что счет идет не на сотни. В этом случае, к сожалению, они подыгрывают российской пропаганде и не хотят слышать аргументы и не хотят учитывать те факты, которые им называют, которые им предоставляют. Они ссылаются на анонимные источники, которые не могут быть проинформированы в этом смысле, и эти источники так же распространяют российские нарративы, которые вброшены, как продолжение наступательной операции в Авдеевке".

Что предшествовало: Издание New York Times опубликовало материал, в котором утверждается, что "сотни украинских военнослужащих могли попасть в плен или пропасть без вести" во время выхода украинских войск из Авдеевки. В группировке украинских войск "Таврия", комментируя эти данные, заявили, что авторы New York Times распространили российский нарратив без всякого обоснования.