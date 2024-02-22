1160 загарбників, літак, два засоби ППО – в ЗСУ освіжили втрати ворога
Четвер, 22 лютого 2024, 08:11
За даними українських військових, за минулу добу Росія втратила у війні проти України 1160 військовослужбовців, 7 танків, 35 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, літак і два засоби протиповітряної оборони.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 22 лютого
Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ за майже два роки війни, з 24.02.22 по 22.02.24, орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 407240 (+1160) осіб,
- танків – 6523 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 12373 (+35) од,
- артилерійських систем – 9867 (+41) од,
- РСЗВ – 997 (+5) од,
- засобів ППО – 680 (+2) од,
- літаків – 339 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),
- крилатих ракет – 1903 (+0),
- кораблів/катерів – 25 (+0) од,
- підводних човнів– 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63) од,
- спеціальної техніки – 1566 (+8)
Дані уточнюються.
Цьому передувало: Вранці 21 лютого Повітряні сили ЗСу повідомили про знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34, а льотчику Су-35 вдалося зманеврувати.
Ввечері 21 лютого президент Володимир Зеленський подякував Повітряним силам ЗСУ за 7 збитих за тиждень літаків Су.
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