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1160 загарбників, літак, два засоби ППО – в ЗСУ освіжили втрати ворога

Олена РощінаЧетвер, 22 лютого 2024, 08:11
1160 загарбників, літак, два засоби ППО – в ЗСУ освіжили втрати ворога
Техніка на фронтових дорогах, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За даними українських військових, за минулу добу Росія втратила у війні проти України 1160 військовослужбовців, 7 танків, 35 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, літак і два засоби протиповітряної оборони.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 22 лютого

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ за майже два роки війни, з 24.02.22 по 22.02.24, орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 407240 (+1160) осіб,
  • танків – 6523 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 12373 (+35) од,
  • артилерійських систем – 9867 (+41) од,
  • РСЗВ – 997 (+5) од,
  • засобів ППО – 680 (+2) од,
  • літаків – 339 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),
  • крилатих ракет – 1903 (+0),
  • кораблів/катерів – 25 (+0) од,
  • підводних човнів– 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63) од,
  • спеціальної техніки – 1566 (+8)

Дані уточнюються.

 
Втрати Росії у війні проти України на 22.02.2024
Генштаб ЗСУ

Цьому передувало: Вранці 21 лютого Повітряні сили ЗСу повідомили про знищення російського винищувача-бомбардувальника Су-34, а льотчику Су-35 вдалося зманеврувати. 

Ввечері 21 лютого президент Володимир Зеленський подякував Повітряним силам ЗСУ за 7 збитих за тиждень літаків Су.

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Теми: втрати у війніРосіявійнаГенштаб
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